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Севастополец вырастил в огороде запрещенные кусты и стал фигурантом дела

В Севастополе мужчина стал фигурантом дела, вырастив в огороде запрещенные кусты

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В Севастополе полицейские поймали 55-летнего мужчину, который выращивал в своем огороде запрещенные растения. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, правоохранительным органам поступила информация, что местный житель выращивает в своем огороде наркосодержащие растения. Полицейские прибыли на место и во время осмотра участка нашли там 13 подозрительных кустов, которые хозяин пытался скрыть маскировочной сеткой.

Растения изъяли и отправили на анализ, который подтвердил, что они являются кустами конопли. Собранные в отношении севастопольца материалы относительно правонарушения, которое предусмотрено административной статьей, планируют передать в суд для рассмотрения.

До этого россиянин прятал на даче парник с коноплей и попался полиции. Он арендовал дом в кооперативе и вырастил 177 кустов растения.

Ранее полиция раскрыла дело о краже куста конопли и вернула его владельцу.

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