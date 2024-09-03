Маск рассказал, почему не стал включать для ВСУ Starlink над Крымом

Американский бизнесмен Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымом для атаки ВСУ. Об этом он написал в соцсети X.

«Starlink получил запрет на включение спутников <…>, потому что это действие стало бы нарушением санкций США!» — отметил он.

Предприниматель обратил внимание, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных. При этом он предостерег, что спутниковая связь из коммерческой может превратиться в военную.

До этого стало известно, что компания американского предпринимателя Илона Маска Starlink может потерять разрешение на работу на территории Бразилии, если бизнесмен не выполнит требования по блокировке социальной сети X.

В августе глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к предпринимателю Илону Маску после поста о том, что тот не передавал республике электрокар Tesla Cybertruck. Кадыров призвал американского предпринимателя продолжать творить, а также поблагодарил за систему Starlink в зоне СВО. При этом и сам американский бизнесмен, и представитель Кремля Дмитрий Песков отрицали ее применение Россией.

Ранее у ВСУ в Харьковской области начались проблемы с системой связи Starlink.