Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск рассказал, почему не стал включать для ВСУ Starlink над Крымом

Маск объяснил, что не включил Starlink у Крыма для атак ВСУ из-за санкций США

close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымом для атаки ВСУ. Об этом он написал в соцсети X.

«Starlink получил запрет на включение спутников <…>, потому что это действие стало бы нарушением санкций США!» — отметил он.

Предприниматель обратил внимание, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных. При этом он предостерег, что спутниковая связь из коммерческой может превратиться в военную.

До этого стало известно, что компания американского предпринимателя Илона Маска Starlink может потерять разрешение на работу на территории Бразилии, если бизнесмен не выполнит требования по блокировке социальной сети X.

В августе глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к предпринимателю Илону Маску после поста о том, что тот не передавал республике электрокар Tesla Cybertruck. Кадыров призвал американского предпринимателя продолжать творить, а также поблагодарил за систему Starlink в зоне СВО. При этом и сам американский бизнесмен, и представитель Кремля Дмитрий Песков отрицали ее применение Россией.

Ранее у ВСУ в Харьковской области начались проблемы с системой связи Starlink.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами