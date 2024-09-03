В Вилючинске мужчина спас школьниц от медведя

В Вилючинске автомобилист спас двух девочек от медведя, зверь бежал по улицам и напугал детей, которые катались на велосипедах. Об этом сообщает телеканал «41 регион».

Инцидент произошел в микрорайоне Рыбачий 1 сентября. Местный житель заметил бегущего по дороге медведя, буквально в нескольких метрах от зверя ехали две девочки на велосипедах. Заметив хищника, дети испугались и начали метаться по дороге.

Мужчина обогнал зверя, вышел из машины, помог детям сориентироваться и скрыться от косолапого. Автомобилист уехал лишь после того, как убедился, что медведь сбежал, а дети находятся в безопасности.

До этого сообщалось, что в Северобайкальском районе Бурятии медведь вышел в населенный пункт и напугал детей. Подростки заметили бредущего по улице медведя. Школьники успели снять прогулку зверя на видео, медведь спокойно шел по дороге, не обращая внимания на снимавших его подростков. Дети поспешили спрятаться от косолапого на крыше остановки. Агрессии медведь не проявил и прошел мимо.

Ранее пес спас хозяина от агрессивного медведя во время похода за грибами в Хабаровском крае.