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Мужчина в маске и камуфляжной одежде сдавил школьнице шею веревкой в Ставрополе

В Ставрополе мужчина в камуфляже сдавил школьнице шею веревкой

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Depositphotos

В Ставрополе неизвестный в камуфляже напал на 16-летнюю школьницу с веревкой и сдавил ей шею. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Ставрополь».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 2 сентября на улице Щаденко. Неизвестный в маске и камуфляжной одежде подошел к девушке-подростку и стал угрожать ей физическим устранением. После этого злоумышленник накинул ей на шею веревку и сдавил школьнице дыхательные пути.

Чем закончилось нападение, не уточняется. Позже школьница рассказала о произошедшем своей матери, и та обратилась за помощью к правоохранительным органам.

Полицейские приехали на место происшествия. Напавшего на девушку-подростка мужчину разыскивают.

До этого сотрудник вуза напал на школьницу в Петербурге, чтобы проучить за грубость. Он схватил ее за шею, начал толкать и пинать.

Ранее российские подростки изуродовали школьницу в отместку за ее замечание.

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