Шестилетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Астрахани

В Астрахани устанавливаются обстоятельства падения ребенка из окна многоэтажного дома, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает портал «Астрахань.ру».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Куликова, шестилетняя девочка находилась в гостях у бабушки. Когда пенсионерка отвлеклась, ребенок забрался на подоконник у открытого окна, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты второго этажа.

Пострадавшая выжила, она госпитализирована с травмами. Подробности о состоянии ребенка неизвестны, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Пострадавшего доставили с травмами в больницу, а прибывшие на место полицейские выяснили, что мальчик облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней на улицу. Незадолго до этого прабабушка мальчика уложила внуков спать и ушла в магазин, однако уже через несколько минут дети проснулись, и пока прадедушка успокаивал плачущего младшего, его старший брат убежал на кухню и залез на окно.

Ранее в Москве годовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа.