Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по фамилии Щуров по статье о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в картотеку инстанции.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щурова В.П.», — уточнили в сообщении.

Подробности уголовного дела не приводятся из-за секретности. Ходатайство об аресте было удовлетворено во вторник, 3 сентября.

До этого Мосгорсуд приговорил директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене.

В конце августа Верховный Суд Республики Крым заочно приговорил россиянина, вступившего в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене.

Ранее 77-летнего ученого Анатолия Маслова приговорили к 14 годам колонии за госизмену.