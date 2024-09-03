Политолог назвал Монголию дружественным партнером России

Монголия — это очень давний и дружественный партнер России. Об этом по итогам визита главы государства Владимира Путина в Монголию заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.

По его мнению, это важно подчеркнуть в условиях сегодняшней повестки, когда у России есть достаточное число недружественных стран.

«На самом деле так было всегда. Мы не так сильно ценили дружественные страны и активно боролись за внимание недружественных стран долгое время. С другой стороны, такие многолетние друзья, как Монголия, дорогого стоят», — сказал он.

Мартынов уточнил, что двухстороннее сотрудничество России с Монголией динамично развивается. По его словам, в последние годы растут показатели в сфере товарооборота, туризма, а также налаживается взаимодействие в разных областях, в том числе в энергетике, в логистике и транзите.

«Это двустороннее сотрудничество сейчас переходит на новый уровень, расширяется и углубляется. В ходе визита прошли очень глубокие переговоры как между первыми лицами, так и с участием делегации России, в которую вошли представители разных министерств и ведомств», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что в ходе переговоров был сделан особый акцент на расширение экономического и гуманитарного сотрудничества.

«Этот визит оттенила неуклюжая попытка со стороны Киева что-то там попенять про международный уголовный суд и ордер. Здесь надо отдать должное монгольской стороне, так как на это никак не среагировала», — сказал он.

При этом Мартынов добавил, что в политическом дискурсе Монголия как большая и серьезная соседняя страна с Россией недооценена.

«Всегда как-то на фоне Китая про Монголию особо не вспоминали. Если посмотреть на карту, то у России одна из самых протяженных границ именно с Монголией. Монголия — большая ресурсная страна с традиционным укладом, очень колоритным и интересным. Это серьезная страна. И важно, что на наших границах есть такие надежные друзья», — заключил политолог.