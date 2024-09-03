Опасные наборы для пирсинга с Wildberries массово скупают российские школьники

Опасные наборы для пирсинга стали популярны среди российских школьников, после проколов у несовершеннолетних могут начаться проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

В наборы, которые можно приобрести на Wildberries, входят дешевые украшения и игла для прокалывания. По данным Shot, инструмент может быть плохо заточенным или погнутым, но это не останавливает юных любителей пирсинга.

Стерильность наборов также вызывает вопросы, комплект приходит получателям в обычном прозрачном пакете на застежке. Опасное увлечение может грозить детям серьезными проблемами со здоровьем: попытка сделать пирсинг в домашних условиях может обернуться заражением крови, развитием воспалительных процессов, отеками, проблемами с дыханием и дикцией. Также велик риск прокола крупных сосудов.

До этого сообщалось, что врачи Раменской больницы извлекли из кишечника 17-летней девочки-подростка деталь от пирсинга. Подросток раскрутила украшение для пирсинга и случайно проглотила трехсантиметровую часть от него. Обследование показало, что деталь осела в области слепой кишки.

Ранее пирсинг в ухе обезобразил лицо 48-летней женщины.