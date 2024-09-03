Замкомандующего ЛенВО Муминджанов отрицает вину в получении взятки

Замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов отрицает свою вину в получении взятки. Об этом на заседании суда заявила его адвокат, пишет ТАСС.
«Нет, не признает (вину)», — сказала адвокат перед началом заседания.
Также стало известно, что Муминджанов был этапирован в Москву.
До этого сообщалось, что Муминджанов, задержанный по обвинению во взяточничестве, вместе с членами семьи владеет многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже.
Стоимость объектов недвижимости оценивается более чем в 120 миллионов рублей, законность их приобретения проверяется.
О задержании генерала и предъявлении ему обвинений стало известно 2 сентября. По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.
Ранее в Кремле прокомментировали аресты в Минобороны.