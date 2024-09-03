Пропавшая в Ленобласти 12-летняя девочка жила в «плачевных» условиях

Правоохранители Ленобласти устанавливают обстоятельства ухода из дома 12-летней девочки, которую раньше считали пропавшей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на полицию региона.

По предварительной информации, школьница добралась до дома подруги на электричке.

«Противоправных действий в отношении нее не совершалось», – поделились в ведомстве.

Известно, что ребенок взял у матери 30 тысяч рублей, не предупредив родительницу об этом. Ребенок проживал в квартире, которая находится в «плачевном состоянии». Мать запрещала школьнице использовать интернет и не давала деньги.

На данный момент в МВД выясняют, почему девочка решила уйти из дома.

Ребенок пропал 1 сентября, когда отправился на прогулку со шпицем и не вернулся. С собой девочка взяла розовый рюкзак и телефон-раскладушку.

Позже школьницу нашли в 55 километрах от места жительства. Она пыталась сбежать из дома, поэтому поехала к подруге в один из поселков Ленобласти.

Ранее 11-летняя девочка пропала в Новокузнецке после ссоры с матерью и заночевала в подъезде.