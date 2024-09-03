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В Луганской народной республике почтили память жертв террористических актов

В ЛНР прошли памятные акции в День солидарности в борьбе с терроризмом

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Пресс-служба администрации ЛНР

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Луганской народной республике прошли памятные акции и образовательные мероприятия для молодежи, сообщили Тelegram-каналы.

«В День солидарности в борьбе с терроризмом, мы вместе со всеми россиянами вспоминаем трагедию в Беслане, случившуюся ровно 20 лет назад», — написал в своем Теlegram-канале глава региона Леонид Пасечник.

Он отметил, что сегодня память о каждом, кто пострадал от рук террористов, дает силы противостоять врагу на фронтах специальной военной операции и в тылу.

Представители власти, общественности, а также молодежные активисты в этот день приняли участие в панихиде по жертвам теракта, которая состоялась в столичном храме в честь иконы Божией Матери «Умиление».

Обратившись к собравшимся, замруководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов напомнил о том, 2024 год пополнил список страшных трагедий.

«Но боль утраты дает нашим защитникам силы двигаться дальше и успешно выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, — заявил Черноусов.

В Луганском доме молодежи прошла акция «Для чего я помню третье сентября». Со школьниками, студентами колледжей и вузов республики побеседовали представители движения «Народный фронт» в ЛНР, реготделения «Комитета семей воинов Отечества ЛНР», а также Центра по противодействию экстремизму МВД России по ЛНР.

Участникам встречи показали документальный фильм о трагедии в Беслане и важности помощи пострадавшим.

Также в этот день представители Росгвардии провели информационный урок в республиканском казачьем кадетском корпусе имени маршала авиации Александра Ефимова.

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