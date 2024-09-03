Наркоторговец с мефедроном в протезе ноги попался полицейским в Петербурге

В Петербурге полицейские поймали наркоторговца, который носил мефедрон в протезе ноги. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что 16 августа полицейские во время отработки оперативной информации задержали 37-летнего мужчину возле одного из домов на Старо-Петергофском проспекте. Во время личного досмотра у него в протезе ноги обнаружили два пакетика с неизвестным веществом массой в три грамма. Экспертиза установила, что это был мефедрон.

Позже в ходе обыска по месту жительства задержанного нашли еще 17 пакетов с порошком. Все это было направлено на экспертизу, а общий вес веществ составил почти килограмм.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

До этого мужчина привез в Россию 700 кг гашиша и получил 11 лет колонии строгого режима. Он вступил в сговор с неизвестными, которые находятся за границей.

Ранее молодого человека похитили и пытали из-за долга перед наркомафией.