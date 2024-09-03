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Три работника миграционных подразделений в Москве подозреваются в мошенничестве

СК возбудил дела в отношении трех сотрудников миграционных подразделений Москвы

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Москве три сотрудника столичных миграционных подразделений стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу СК РФ.

В ведомстве уточнили, что дела возбуждены в отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве.

Следствие установило, что фигуранты заявили иностранцам, что могут сократить срок их пребывания в России, хотя не имели таких полномочий, и получили от них не менее 80 тысяч рублей.

В СК отметили, что при обысках дома и на работе у фигурантов дела были изъяты предметы и документы, которые указывают на их причастность к преступлению. В ближайшее время планируется предъявить им обвинения, также фигуранты будут проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений.

3 сентября сообщалось, что в центре временного содержания иностранных граждан в московской деревне Сахарово проходят обыски. К ним приступили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Ранее в СК заявили, что мигранты стали чаще совершать тяжкие преступления.

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