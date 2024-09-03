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Врио главы представительства Курской области при правительстве покинет пост

Врио главы представительства Курской области в кабмине РФ уйдет с должности

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Правительство РФ

Евгения Михайленко уйдет с должности временного исполняющего обязанности руководителя представительства Курской области при правительстве России. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«С 6 сентября по собственному желанию свой пост покидает врио руководителя представительства Курской области при правительстве Российской Федерации Евгения Михайленко», — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что соответствующее распоряжение уже подписано.

21 августа заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев заявил, что выборы губернатора Курской области не будут переноситься, они пройдут в штатном режиме.

До этого избирком региона сообщил, что по соображениям безопасности в области организуют досрочное голосование — с 28 августа по 5 сентября.

8 сентября 2024 года состоятся муниципальные выборы, но, согласно законодательству, ЦИК может перенести на более поздний срок выборы федерального и регионального уровней, а также выборы в двух и более муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что США обсуждают с Украиной попытки ВСУ закрепиться в Курской области.

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