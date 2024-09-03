Жена развелась с мужем через 2 недели после свадьбы, узнав, что он делал на мальчишнике

В США жена развелась с мужем через две недели после свадьбы, узнав, что он делал на своем мальчишнике, пишет Mirror.

Как рассказала подруга невесты, приятельница встречалась с женихом несколько лет. У них уже был общий годовалый ребенок, поэтому пара решила сыграть свадьбу. Сама церемония прошла за границей и, как уверяет знакомая, получилась очень дорогой. Перед этим будущий муж устроил мальчишник, на который позвал своих товарищей.

Там он изменил невесте с другой женщиной и не смог скрыть этот факт. Возлюбленная американца, узнав об этом, хотела отменить свадьбу за три дня до церемонии бракосочетания, но не стала этого делать, так как банкет уже был оплачен.

«Все гости уже купили билеты на самолет и забронировали проживание», — пояснила подруга.

Впрочем, невеста все равно подала на развод спустя две недели. Пользователи соцсетей выразили ей поддержку.

«Ты еще обязательно встретишь свою любовь», — пишут комментаторы.

Ранее невеста из Англии решила развестись с мужем через несколько дней после свадьбы из-за его шутки.