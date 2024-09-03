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В Ленобласти девочку, пропавшую после прогулки с собакой, нашли живой

В Ленобласти нашли потерявшуюся с собакой 12-летнюю девочку

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ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленобласти 12-летнюю школьницу с собакой, пропавшую два дня назад, нашли. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Ребенок оказался в 55 километрах от дома в Буграх. По данным собеседника издания, девочка сбежала из дома и вместе с питомцем, которого выгуливала, отправилась к подруге в деревню Орехово.

«Со школьницей и ее четвероногим другом все хорошо», – сообщается в публикации.

О том, что ребенок пропал, стало известно недавно. По данным полиции, девочка пошла выгуливать своего шпица в поселке Бугры. После этого домой она не вернулась.
Сообщалось, что девочка в тот день взяла с собой телефон-раскладушку и розовый рюкзак с радугой.

До этого в Нижнем Тагиле пропала 11-летняя девочка, которую позже нашли в подвале одного из домов ее района. Спасти пострадавшую не смогли. В произошедшем подозревают мужчину, который жил недалеко от школьницы. Он был судим и является участником СВО.

Ранее в Новосибирской области подросток потерялся во время пробежки и заявил о похищении.

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