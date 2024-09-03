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В правительстве рассказали о строительстве нового моста между Россией и КНР

Железнодорожный мост между Амурской областью и Китаем построят на частные деньги

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Между Амурской областью и уездом Мохэ в Китае собираются построить железнодорожный мост на частные средства, заявил зампред правительства российского региона Павел Пузанов на ВЭФ-2024. Об этом пишет ТАСС.

«По итогам работы с китайскими партнерами сделано заключение о технической возможности и экономической целесообразности реализации проекта», — рассказал он.

На данный момент региональное правительство обсуждает подробности строительства с Минтрансом России и ОАО «РЖД».

В создании моста между Россией и Китаем заинтересованы не только инвесторы, работающие в северных районах Амурской области, но и ближайшие регионы — Республика Саха и Забайкальский край, отметил Пузанов. По предварительным данным, грузопоток на данном направлении составит до 20 миллионов тонн в год, заключил он.

Восточный .экономический форум (ВЭФ) будет работать в период с 3 по 6 сентября. Посетить его можно на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В этом году главной темой мероприятия станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме пройдет фестиваль культуры.

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ВЭФ-2024
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