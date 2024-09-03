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В Кабардино-Балкарии завели дело на фоне массового отравления жителей

СК РФ возбудил дело в связи с массовым отравлением жителей города Баксан

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Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбудило уголовное дело в связи с массовым отравлением жителей региона. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении уточняется, что в городе Баксан на плохое самочувствие пожаловались десятки человек. При этом 30 гражданам, включая 27 несовершеннолетних, понадобилась госпитализация.

Первые пациенты с признаками кишечной инфекции и пищевого отравления поступили в местные больницы в конце апреля 2024 года. По предварительной информации, люди могли отравиться водопроводной водой.

«В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение исследования проб воды, опрашиваются пострадавшие», — говорится в публикации.

Также в СК РФ добавили, что руководитель регионального управления ведомства взял расследование дела на особый контроль.

3 сентября в Telegram-канале Mash Gor появилась информации о госпитализации в городе Баксан более 230 человек с признаками кишечной инфекции. В материале уточнялось, что двое пациентов попали в реанимацию.

Ранее в Вологодской области закрыли кафе, в котором отравились около 20 человек.

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