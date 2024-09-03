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Свыше 200 человек обратились за медпомощью из-за вспышки кишечной инфекции в КБР

В Баксане свыше 200 человек обратились к медикам с признаками кишечной инфекции

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Более 200 человек обратились за помощью к медикам после вспышки кишечной инфекции в городе Баксан в Кабардино-Балкарии. Об этом пресс-служба прокуратуры республики сообщила в Telegram-канале.

Как заявили в ведомстве, всего за медпомощью обратились 212 человек. Из них были госпитализированы 63 человека, включая 56 детей. Медики оценивают состояние несовершеннолетних как средней тяжести.

По данным минздрава региона, 70 человек находятся на стационарном лечении.

Как сообщал Telegram-канал Mash Gor, по одной из версий, люди могли отравиться водой из-под крана. По словам журналистов, отравления начались после того, как воду стали сильно хлорировать. Еще одна версия — вирус.

Из-за ЧП на карантин закрыли две школы, два садика и колледж, отметил канал.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Руководитель регионального управления ведомства взял расследование дела на особый контроль.

Ранее россиянин отравился шаурмой, впал в кому и отсудил 800 тысяч рублей.

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