Мурманчанина отправили в колонию на три года за посты во «ВКонтакте»

В Мурманской области осудили мужчину, который публично оправдывал терроризм во «ВКонтакте». Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Северному флоту сообщает Nord-news.ru.

По информации издания, россиянин в октябре 2022 года публично разместил в соцсети «ВКонтакте» материалы, которые были направлены на оправдание терроризма. В марте в его отношении возбудили уголовное дело. Отмечается, что во время судебного заседания он полностью признал свою вину.

Северный флотский военный суд приговорил мужчину к наказанию в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему на два года запретили заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов и каналов в интернете.

До этого Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за финансирование терроризма.

Ранее в Петербурге завели дело на иностранца за финансирование террористов.