Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минздрав РФ раскрыл подробности массового отравления в Кабардино-Балкарии

Минздрав: в Баксане из-за вспышки кишечной инфекции госпитализированы 70 человек

close
Shutterstock

В городе Баксан Кабардино-Балкарской республики произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По его данным Минздрава, сейчас в больницах находятся 70 человек, пострадавших от инфекции. Среди них — подросток 2008 года рождения, который ранее был помещен в реанимацию. После консультации со специалистами из Москвы и внесения корректировок в лечение состояние юного пациента улучшилось, и его перевели в основное отделение медучреждения.

Состояние госпитализированных оценивается, как средней степени тяжести. Большая часть людей, обратившихся в больницы, «находится на амбулаторном лечении ввиду легкой степени тяжести заболевания», отмечается в сообщении.

3 сентября стало известно, что в Баксане более 230 человек госпитализировали с признаками кишечной инфекции, двое из них находятся в реанимации. По данным Telegram-канал Mash Gor, люди могли отравиться водой из-под крана, еще одна из версий — вирус. На карантин закрыли несколько образовательных учреждений, среди которых колледж, две школы и два детских сада.

Ранее почти 20 человек отравились едой в кафе Череповца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами