Минздрав РФ раскрыл подробности массового отравления в Кабардино-Балкарии

В городе Баксан Кабардино-Балкарской республики произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По его данным Минздрава, сейчас в больницах находятся 70 человек, пострадавших от инфекции. Среди них — подросток 2008 года рождения, который ранее был помещен в реанимацию. После консультации со специалистами из Москвы и внесения корректировок в лечение состояние юного пациента улучшилось, и его перевели в основное отделение медучреждения.

Состояние госпитализированных оценивается, как средней степени тяжести. Большая часть людей, обратившихся в больницы, «находится на амбулаторном лечении ввиду легкой степени тяжести заболевания», отмечается в сообщении.

3 сентября стало известно, что в Баксане более 230 человек госпитализировали с признаками кишечной инфекции, двое из них находятся в реанимации. По данным Telegram-канал Mash Gor, люди могли отравиться водой из-под крана, еще одна из версий — вирус. На карантин закрыли несколько образовательных учреждений, среди которых колледж, две школы и два детских сада.

Ранее почти 20 человек отравились едой в кафе Череповца.