Энергодар остался без электричества из-за повреждения ЛЭП

Власти Энергодара сообщили в своем Telegram-канале, что город, а также Каменско-Днепровский и Васильевский районы Запорожской области остаются без электричества из-за аварии.

«Обесточены город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы», — говорится в публикации.

Отмечается, что аварийное отключение электроэнергии произошло из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП) за пределами города.

Возобновить подачу электричества обещают после того, как будет устранена причина отключения.

В городе Энергодар располагается самая крупная атомная станция в Европе — Запорожская АЭС.

2 сентября на ЗАЭС действием автоматики отключили высоковольтную резервную линию электроснабжения «Ферросплавная-1». Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано об инциденте.

Ранее в МИД РФ рассказали о шантаже сотрудников ЗАЭС со стороны Украины.