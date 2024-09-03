Десятки пациентов эвакуировали из больницы в Ленобласти из-за пожара

В Ленобласти из-за возгорания на территории больницы эвакуировали десятки пациентов. Об этом со ссылкой на ГУ Росгвардии по региону сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в городе Волхов. В темное время суток в больнице сработала сигнализация и наряд Росгвардии прибыл на место спустя несколько минут. Стражи порядка ощутили запах гари, а затем обнаружили задымление в одном из помещений.

После этого к больнице вызвали пожарных. Пока сотрудники экстренных служб добирались до места, патрульные осмотрели здание и установили, что очаг возгорания находился в подвале, где расположен электрощит.

В результате росгвардейцы локализовали возгорание с помощью подручных средств. Они также оповестили персонал об опасности и организовали эвакуацию порядка 20 человек. Позже прибывшие на место пожарные потушили огонь.

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