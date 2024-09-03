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VK WorkSpace запустила инструмент для переноса данных компаний из других сервисов

Новый инструмент VK WorkSpac поможет бизнесу с миграцией корпоративных систем

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Shutterstock

VK WorkSpace запустила инструмент для быстрого и бесшовного переноса данных компаний из сторонних сервисов. Об этом сообщается на сайте VK.

Теперь российский бизнес сможет перенести файлы, письма и календари зарубежных и российских сервисов.

Как рассказал руководитель коммуникационных продуктов VK Tech Михаил Чижиков, компаниям важно обеспечить стабильную работу внутренних сервисов и команд.

«Для того чтобы упростить процесс переноса данных, мы реализовали в VK WorkSpace простой и удобный инструмент миграции корпоративных систем. Это поможет бизнесу решить задачи безопасности и надежного хранения данных, не приостанавливая работу сотрудников», — добавил он.

Отмечается, что новое решение позволит бизнесу переносить данные до 20 тысяч пользователей за раз. При этом после миграции в сервисах сохранится большинство привычных параметров, например, встречи в календаре, письма и систематизация документов в хранилище.

Кроме того, документы, таблицы и презентации будут автоматически конвертироваться в привычные для работы форматы. Также пользователи получат возможность редактировать их онлайн и управлять доступами внутри компании.

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