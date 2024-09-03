Следователи рассказали о сложной миграционной обстановке в Москве

В Москве и Подмосковье зафиксирована наиболее сложная миграционная обстановка в стране. Об этом Следственный комитет России сообщил в Telegram-канале.

В публикации говорится, что глава силового ведомства Александр Бастрыкин выслушал доклады руководителей управлений ведомства по Москве и области на оперативном совещании по вопросам расследования резонансных преступлений, которые совершили мигранты.

«В столичном регионе фиксируется наиболее сложная миграционная обстановка, требующая наступательности от правоохранительного блока и конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти», — говорится в сообщении.

До этого в СК сообщили, что количество тяжких преступлений, совершенных иностранцами в РФ, в текущем году выросло на 12% (с 4 390 до 4 935).

Ранее МВД раскрыло подробности обысков в московском миграционном центре.