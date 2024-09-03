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В Чите вор вынес из ювелирного магазина лоток с золотом на 2 млн рублей

В Чите задержали вора, укравшего из магазина золота на 2 млн рублей

В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали местного жителя, который похитил из ювелирного магазина лоток с украшениями на общую сумму 2 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В Чите 29-летний мужчина похитил из ювелирного магазина лоток, полный золотых колец. Россиянин воспользовался тем, что продавцы отвлеклись на другого покупателя, засунул под одежду 36 колец и скрылся. Действия вора попали на записи камер видеонаблюдения.

Спустя несколько дней подозреваемого удалось задержать. Двое суток он скрывался в арендованной квартире, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, фигурант арестован и помещен в следственный изолятор. Следователи устанавливают, кто являлся покупателем похищенного.

До этого сообщалось, что екатеринбуржец вскрыл витрину в магазине электроники и за 20 секунд украл дорогостоящие гаджеты. Молодой человек снял стекло с витрины, взял семь коробок с iPhone 15, быстро спрятал их под куртку и покинул место преступления. Личность подозреваемого в краже на 900 тыс. рублей вскоре установили. Им оказался 24-летний неоднократно судимый местный житель. Выяснилось, что он шесть раз привлекался к уголовной ответственности за хищения чужого имущества.

Ранее преступник притворился полицейским, чтобы ограбить ювелирный магазин.

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