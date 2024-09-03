В Крыму воспитатель интерната для особенных детей избил подростка

В Крыму педагог Керченского интерната для детей с особенностями избил одного из воспитанников. В паблике «ПОДСЛУШАНО | КЕРЧЬ» во «ВКонтакте» появилось видео, на котором мужчина с голым торсом издевается над мальчиком.

На кадрах воспитатель открывает шкаф, где сидит 15-летний юноша, и с силой швыряет его на пол. При этом мужчина ругается с использованием нецензурной брани, а подросток кричит, что ему больно.

В пресс-службе минобра республики подтвердили, что инцидент произошел в интернате.

«Воспитатель ночной смены совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетнего воспитанника», — уточнили в ведомстве.

Минобр организовал в учреждении служебную проверку. Также к расследованию подключилась прокуратура.

Ранее в Иркутской области в лагере женщина избила детей палками.