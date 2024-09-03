В Ленобласти годовалый ребенок обварился кипятком

В Волхове помощь медиков потребовалась годовалому ребенку, мальчик обварился кипятком по недосмотру взрослых. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Калинина в Волхове, в скорую помощь обратились родители годовалого мальчика. Они сообщили, что сын остался без присмотра взрослых и случайно пролил на себя кипяток.

Пострадавшего доставили в больницу, у него диагностированы ожоги шеи, подбородка и грудного отдела I и II степени. После осмотра медиков, маленького пациента отправили в хирургическое отделение. Подробности о состоянии мальчика неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области двухлетний ребенок получил тяжелые ожоги, упав в ведро с кипятком. Врачи диагностировали у мальчика ожоги второй и третьей степени 56% поверхности тела. У ребенка пострадали живот, грудь, спина, плечи, руки, ягодицы и половой орган. Мальчика привезли на скорой в ожоговое отделение Детской городской больницы № 1. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Обстоятельства случившегося изучают в городской полиции.

Ранее шестимесячный младенец обварился кипятком в Оренбургской области.