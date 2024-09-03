Драка мужчин на причале в Коми закончилась стрельбой и ДТП

В Коми мужчины устроили на причале драку, стрельбу и ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Коми - это Ж».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Усть-Уса. Между мужчинами на причале произошел конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент часть ее участников села в автомобиль, из которого, предположительно, после этого последовал выстрел.

Затем машина резко сдала задним ходом и сбила одного из мужчин, находившихся на дороге. Двое других подбежали к автомобилю, однако тот быстро скрылся с места происшествия. Пострадавший остался неподвижно лежать на земле.

Причины произошедшего конфликта не уточняются. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

До этого в Екатеринбурге из-за конфликта матери и сына во дворе дома произошла поножовщина. За молодого человека заступился отец, и женщина ранила его ножом.

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