Самокатчик наехал на коляску с младенцем в Москве

В Москве неизвестный на электросамокате совершил наезд на коляску, в которой находился младенец. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 2 сентября на юге столицы. Самокатчик сбил коляску с четырехмесячным ребенком на улице Поляны. По словам матери младенца, все произошло во дворе из дома. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают личность нарушителя.

До этого в Челябинске полицейские установили личности несовершеннолетних самокатчиков, в результате наезда которых серьезно пострадала 54-летняя прохожая. Детям оказалось меньше 14 лет, так что за проступок понесут ответственность их родители.

Ранее юрист объяснила, что грозит человеку, который на самокате сбил пешехода.