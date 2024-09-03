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Мэр Невинномысска заступился за вожатых лагеря после жалоб детей из Белгорода

Мэр Невинномысска назвал провокациями жалобы детей из Белгорода на лагерь «Гренада»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Подростки из Белгорода пожаловались на условия в детском лагере «Гренада» в Ставропольском крае. Мэр города Невинномысск, где расположен лагерь, Михаил Миненков в беседе с «Газетой.Ru» назвал жалобы «провокациями».

«Как официально зайдут жалобы, мы ответим. Сети скоро доведут всех до безумства, уже довели. У нас очень отзывчивые и честные вожатые и преподаватели. Провокации нельзя комментировать. Над проблемами работаем», — сказал он.

До этого мать одной из отдыхавших в «Гренаде» девочки из Белгорода рассказала изданию «Подъем», что забрала ребенка через два дня из-за «ужасного отношения». Она отметила, что в лагере постоянно работают кондиционеры, из-за чего дети болеют. Также, по ее словам, сотрудники «Гренады» повышают голос на воспитанников и говорят им «Ну, оставались бы дома. Что вы вообще сюда приехали?». Женщина добавила, что отдыхавшие дети жаловались на маленькие порции еды – детям приходилось прятать хлеб, чтобы позже перекусить в комнате.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести проверку на фоне жалоб. При этом он считает, что подростки могли сами спровоцировать вожатых.

Ранее школьница отравилась неизвестным веществом в детском лагере в Ленобласти.

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