Алабай набросился на шестилетнего мальчика и его бабушку в Нижегородской области

В Кстовском районе Нижегородской области алабай напал на ребенка, который шел по улице вместе с бабушкой, им потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает портал News NN.

Инцидент произошел в деревне Майдан, собака породы алабай набросилась на 69-летнюю пенсионерку и ее шестилетнего внука. У пострадавшей женщины диагностировали открытую рану передней поверхности грудной клетки. Ребенка направили в детскую областную больницу с рваной раной головы.

По предварительной информации, животное проживало на ферме в деревне, за алабаем должен был следить пастух.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области местная жительница и ее собака подверглись нападению псов, сбежавших из парка «ХаскиЛэнд». Животные пробрались на территорию ее частного дома, где растерзали дворовую собаку. Женщина попыталась спасти своего питомца, но собаки напали и на нее. 54-летнюю россиянку укусили за лицо, руки, плечи. Кемеровчанке потребовалась медицинская помощь. Женщина написала заявление в полицию

.

Ранее агрессивная овчарка в Копейске покусала мальчика, качавшегося на качелях.