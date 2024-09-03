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В Подмосковье завершился летний свадебный сезон

Почти 20 тыс. пар поженились в Подмосковье за лето

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Shutterstock

Почти 20 тыс. пар сыграли свадьбу летом в Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Как отметила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, с начала 2024 года в регионе поженились 33 тыс. пар. Она добавила, что главной фишкой летнего свадебного сезона в Подмосковье стали выездные локации.

«В этом году мы сделали его особенным для подмосковных новобрачных — возможность пожениться на выездной площадке или в парке», — сказала она.

В ведомстве отметили, что работа выездных площадок будет продолжена с учетом погодных условий, а для удобства и широкого выбора будущие супруги могут выбрать свою локацию.

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