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В Таиланде обнаружили тело россиянина со следами пыток

Полицейские в Таиланде обнаружили тело россиянина со следами пыток

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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

На острове Пхукет в Таиланде нашли тело россиянина с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил телеканал Channel 8.

В полиции сообщили, что на теле мужчины были обнаружены раны, характерные для пыток. Следствие считает, что он подвергся физическому насилию, прежде чем был убит. Тело нашли в районе пляжа Карон на юге Пхукета.

Рядом с погибшим полицейские обнаружили сумку с паспортом 27-летнего гражданина России Ильи Орлова, который приехал в страну в туристических целях. Там же был найден паспорт женщины, которая также является российской гражданкой.

Генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов подтвердил ТАСС, что информация об обнаружении тела, при котором находился паспорт гражданина России, поступила в генконсульство.

Таиландское следствие полагает, что погибший мог вступить в конфликт с бандой преступников.

До этого среди погибших заложников ХАМАС нашли россиянина Александра Лобанова. Его извлекли из подземного туннеля в районе Рафаха в секторе Газа и вернули на израильскую территорию.

Ранее россиянка погибла в Турции во время прогулки.

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