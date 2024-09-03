День подписания «Акта о безоговорочной капитуляции Японии», 2 сентября, — дата, которая стала символом окончания борьбы с нацизмом. Об этом в День окончания Второй мировой войны рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.

При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что абсолютным злом в мире до сих пор является именно гитлеровская Германия, не стоит забывать, что именно японцы с особой жестокостью относились к пленным военным и гражданским.

«Стоит вспомнить хотя бы скандально известный всему миру «Отряд 731», созданный по указу императора Японии Хирохито. Именно этот отряд работал над бактериологическим оружием, ставил ужасающие эксперименты над человеческим организмом. По воспоминаниям членов организации, от их рук погибло три тысячи человек, по другим данным, жертв было около десяти тысяч», — сказал он.

По его словам, все вышеуказанные эксперименты Япония подготавливала с целью их использования на территории СССР.

«К сожалению, спустя 85 лет Россия вновь расследует факты создания биологического оружия против мирного населения, однако уже в европейской части мира – на Украине. С подачи НАТО на территории Украины ведется разработка вирусов и бактерий, способных уничтожить определенные нации. Это не конспирация, это факты», — добавил политолог.

Халилов подчеркнул, что нельзя забыть вклад, который внес СССР в победу над нацизмом.

«Так будет и в этот раз. Исторически Россия освобождала другие страны и приносила свободу как европейцам, так и Китаю, Корее и другим государствам. Народы стран Азии, при всех попытках властей этих государств исказить историческую память, до сих пор помнят подвиг СССР и с крайним почтением относятся к Сталину и Советскому Союзу», — заключил политолог.