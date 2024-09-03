В Москве из уха школьницы, которая жаловалась на потерю слуха, извлекли муху

Медики Видновской больницы помогли ребенку, который едва не лишился слуха из-за инородного тела в ухе. Об этом сообщает минздрав Московской области.

В Видновскую больницу поступила восьмилетняя девочка с жалобами на резкое снижение слуха в левом ухе. По словам родителей, дочь недавно перенесла ОРВИ и проблемы со слухом семья связывала с возможным осложнением после болезни. В ходе обследования в ухе ребенка была обнаружена муха.

«Девочка не помнит момент попадания насекомого в ухо, не чувствовала шевелений и не слышала жужжания. Ощущала только заложенность и ухудшение слуха» — рассказала врач-оториноларинголог больницы Мария Шушина.

Медики промыли слуховой проход и извлекли насекомое. Барабанную перепонку и слуховой проход инородное тело не повредило. Ребенка отпустили на амбулаторное лечение. Врачи напоминают, что в подобных случаях не стоит пытаться извлечь инородное тело самостоятельно, лучше немедленно обратиться за квалифицированной помощью.

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