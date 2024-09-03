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В Карелии произошло массовое отравление

Минздрав Карелии: в Сегеже произошло массовое отравление

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Девять человек попали в больницу в городе Сегежа с признаками отравления. Об этом сообщает минздрав республики Карелия во «ВКонтакте».

«В Сегежскую ЦРБ 2 и 3 сентября с признаками острого пищевого отравления обратились 9 человек», — говорится в публикации пресс-службы.

В Минздраве добавили, что все заболевшие были госпитализированы в инфекционное отделение, их состояние оценивается как стабильное и средней тяжести. Им в полном объеме оказывается необходимая помощь.

В министерстве отметили, что пока источник отравления не установлен, но для определения возбудителя инфекции были взяты пробы.

28 августа Роспотребнадзор Вологодской области сообщил, что в Череповце закрыли кафе после массового отравления посетителей. К врачам обратились 17 взрослых и один ребенок с симптомами острых кишечных инфекций.

Ранее россиянин отравился шаурмой, впал в кому и взыскал 800 тыс. рублей.

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