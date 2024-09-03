Обвиняемый разбил свой телефон и проглотил сим-карты на глазах у полицейских

Житель Челябинской области, обвиняемый в умышленном повреждении чужого имущества, разбил свой телефон и проглотил сим-карты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Все произошло в апреле этого года в помещении изолятора временного содержания ОМВД России по Варненскому району, куда мужчина был доставлен для проведения следственных действий. Он не согласился с обвинениями и, желая помешать следователю получить нужные доказательства, решил уничтожить принадлежащий ему гаджет.

В присутствии правоохранителей он разбил телефон о металлическую поверхность стола и разломил его руками на части. Кроме того, обвиняемый проглотил две сим-карты, находившиеся внутри. Теперь челябинца будут судить за воспрепятствование производству предварительного расследования, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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