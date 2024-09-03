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Обвиняемый разбил свой телефон и проглотил сим-карты на глазах у полицейских

В Челябинской области обвиняемый проглотил сим-карты своего телефона в изоляторе

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Global Look Press

Житель Челябинской области, обвиняемый в умышленном повреждении чужого имущества, разбил свой телефон и проглотил сим-карты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Все произошло в апреле этого года в помещении изолятора временного содержания ОМВД России по Варненскому району, куда мужчина был доставлен для проведения следственных действий. Он не согласился с обвинениями и, желая помешать следователю получить нужные доказательства, решил уничтожить принадлежащий ему гаджет.

В присутствии правоохранителей он разбил телефон о металлическую поверхность стола и разломил его руками на части. Кроме того, обвиняемый проглотил две сим-карты, находившиеся внутри. Теперь челябинца будут судить за воспрепятствование производству предварительного расследования, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сочинка съела протокол обвинения по делу сына, чтобы избавить его от ответственности.

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