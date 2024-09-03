Следователи попросили арестовать замкомандующего Ленинградского военного округа

Суд получил материалы по ходатайству следователей об избрании заместителю командующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову, задержанному по подозрению в получении взятки, меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом рассказали в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда, передает РИА Новости.

По информации агентства, заседание по делу генерал-майора запланировано на 3 сентября на 17:30 мск.

«В суд поступили материалы по ходатайству <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Муминджанова», — говорится в заявлении.

2 сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере против заместителя командующего Ленинградским военным округом. В ведомстве считают, что генерал-майор получил 20 млн рублей за заключение с подрядчиками договоров на поставку в армию обмундирования на сумму более 1,5 млн рублей. Это произошло, когда Муминджанов возглавлял департамент ресурсного обеспечения министерства обороны РФ.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта в Воронеже. Позже заместителя командующего Ленинградским военным округом этапировали в Москву.

Ранее у Муминджанова нашли недвижимость стоимостью 120 млн рублей.