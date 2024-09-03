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В Ингушетии мужчина с отверткой напал на полицейских

РЕН ТВ: в Магасе мужчина с отверткой напал на пост ДПС

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Depositphotos

Мужчина с отверткой напал на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По его словам, злоумышленник перебежал дорогу и атаковал двух сотрудников ДПС, одного из которых сумел ранить. Второй правоохранитель ликвидировал нападавшего, заявил источник.

22 июля сообщалось, что россиянин, возвращавшийся с вахты из города Лабытнанги (ЯНАО), напал на полицейских, которые задержали его в тюменском аэропорту.

Еще до посадки в самолет вахтовик выпил спиртного и быстро опьянел во время полета. Во время пересадки в аэропорту Рощино на мужчину с шаткой походкой обратили внимание правоохранители. Они задержали пассажира, который плохо ориентировался на местности, и стали оформлять на него протокол. В этот момент пьяный мужчина ударил одного из сотрудников полиции в лицо.

После этого задержанного заковали в наручники, но он продолжил сопротивляться и на этот раз врезался с разбега головой в грудь и живот второго полицейского.

Ранее в Дагестане подросток напал с ножом на полицейского и пытался отобрать у него оружие.

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