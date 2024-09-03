Мать и дочь с парусной яхты, дрейфовавшей в Тихом океане, спасли около Гавайев

Американские моряки спасли женщину с ребенком, которые дрейфовали в океане примерно в полутора тысячах километров от побережья Гавайев, сообщает KTLA.

В конце августа дежурные Объединенного спасательно-координационного центра в Гонолулу получили сигнал бедствия от аварийного радиомаяка. Они немедленно передали сообщение капитанам судов и отправили самолет на поиски потерпевших бедствие. Оказалось, что помощь требуется парусному судну «Альброк» под французским флагом, на котором находится 47-летней женщина, ее семилетняя дочь, а также черепаха и кошка.

Прежде чем их спасли, путешественники дрейфовали в бушующем океане около двух суток, пытаясь привлечь внимание моряков сигнальными ракетами. Береговой охране не удалось связаться с яхтсменами по рации, несколько кораблей подходили близко к паруснику и видели женщину и девочку, которые махали им руками, но сразу приблизиться к судну не смогли из-за ухудшения погодных условий.

Утром 26 августа корабль ВМС США William P. Lawrence подошел к севшему на мель «Альброку», и моряки смогли спасти выживших во время шторма членов экипажа яхты. Спустя еще три дня пути судно пришвартовалось на базе Перл-Харбор-Хикэм в Гонолулу, там потерпевших бедствие французов встретил почетный консул Франции на Гавайях.

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