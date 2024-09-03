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Турист не сможет ходить на двух ногах после того, как упал с горного велосипеда в отпуске

Mirror: британец упал с горного велосипеда и теперь не сможет нормально ходить

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Depositphotos

Британец больше не сможет ходить после того, как упал с горного велосипеда во время отпуска, пишет Mirror.

Как рассказал 25-летний Дэниел Джеррард, он был в отпуске во Франции и катался на горном велосипеде, когда произошел инцидент. Мужчина катался на горном велосипеде и прыгнул с трамплина, но неудачно приземлился и порвал аорту, сломав также несколько ребер. Турист был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него внутреннее кровотечение и коллапс легкого.

«Я был без сознания 20 минут», — вспоминает британец.

К счастью, Дэниел выжил, но врачи сообщили ему, что он не сможет ходить без специального ортопедического корсета. Кроме того, Джеррард пожаловался, что после падения с велосипеда ему снятся кошмары, что сказывается на его ментальном состоянии.

Сейчас мужчина продолжает лечение дома, и он все еще не может двигать правой ногой, поэтому перемещается на костылях.

«У меня вырезали часть мышцы на ноге в результате травмы, из-за чего я полностью утратил подвижность правой ступни», — объяснил он.

Ранее в США медведь забрался в палатку туристов и напал на трехлетнего ребенка.

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