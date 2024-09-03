«Почта России» разрешит доставку отправлений другим операторам

«Почта России» по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) разрешит доставку части отправлений альтернативными операторами почтовой связи. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорной службы.

ФАС ранее выдала предупреждение почтовой компании, согласно которому ей в рамках услуги межоператорского обмена необходимо обеспечить возможность доставки административных и судебных почтовых отправлений альтернативными операторами почтовой связи.

Соответствующее требование, подчеркнули в службе, закреплено в правилах недискриминационного доступа на рынке услуг.

«Почта России» исполнила предупреждение ФАС и внесла изменения в свои акты. Кроме того, оператор доработал информационные системы, необходимые для оказания таких услуг.

В конце августа оператор российской почтовой связи сообщил, что будет бесплатно отправлять посылки в Курскую и Белгородскую области.

Ранее суд вынес приговор дилерам, торговавшим наркотиками через почту.