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В США неизвестный устроил стрельбу во время встречи одноклассников около школы

ABC: шесть человек пострадали во время стрельбы около школы в американском Огайо

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News 5 Cleveland

Несколько человек пострадали во время стрельбы около школы в городе Ист-Кливленд американского штата Огайо. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По данным канала, инцидент случился возле старшей школы Шоу в Ист-Кливленде, где сотни человек собрались на встречу одноклассников. Внезапно неизвестный открыл огонь по меньшей мере три раза. Позже журналисты сообщили о шести пострадавших.

Полиция ищет подозреваемого и проверяет подобные инциденты. Все пострадавшие попали в больницу. При этом правоохранители не уточнили, участвовали ли раненые во встрече одноклассников.

До этого в ресторане на Малой Бронной в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. По предварительным данным, в ходе конфликта было применено травматическое оружие. Информации о пострадавших нет. Очевидцы слышали как минимум пять выстрелов. На место приехали правоохранители, они оцепили ресторан и эвакуировали посетителей.

Оказалось, что стрельбу в центре столицы устроил 33-летний Дмитрий Х. Он родился в Баку, но сейчас проживает в Ленинском городском округе Подмосковья. Правоохранители нашли у него два травматических пистолета, при этом регистрация у владельца имелась только на один ствол.

Ранее в Подмосковье попытались расстрелять людей за громкие разговоры на лавочке.

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