В Москве в четвертый раз пройдет глобальный форум Ecumene

В Москве с 16 по 18 сентября в четвертый раз пройдет глобальный форум Ecumene 2024, сообщает пресс-служба банка.

Главной темой мероприятия в этом году станет технологическая трансформация в контексте устойчивого развития.

Всего в рамках форума пройдет 18 дискуссий, объединенных в 4 трека: устойчивая экономика, равноправие в технологиях, всеобщее благо, преемственность поколений.

В форуме примут участие более 140 спикеров из разных стран мира. Они обсудят вопросы непрерывного научного и образовательного процессов, информационной безопасности, искусственного интеллекта и изменения климата.

Генеральным партнером форума выступит Газпромбанк.

Форум пройдет в Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС.

Напомним, первый глобальный форум Ecumene прошел в сентябре 2021 года. Всего на форуме выступили более 70 спикеров из 16 стран мира, а за событиями следили более 130 тыс. зрителей из 50 стран. С каждым годом аудитория увеличивается. В 2022 году в форуме приняли участие 100 спикеров из 22 стран мира, а зрителями стали более 300 000 человек из 83 стран. В 2023 году в дискуссиях приняли участие более 120 экспертов, а мероприятия форума посмотрели более 700 000 зрителей из 87 стран.