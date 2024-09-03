Россиянам объяснили, как отличить игровую зависимость от киберспорта

Игровая зависимость развивается у людей, которые теряют интерес к реальному миру. Если же речь идет о системе тренировок в компьютерных играх, то это уже киберспорт, рассказал НСН президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит.

«Между зависимостью от игр и киберспортом есть такая область, как гейминг. Гейминг от компьютерных игр отделен гранью системы», — отметил эксперт.

У киберспортсменов есть команда, тренер, они играют по системе тренировок с расписанием, которое также включает в себя приемы пищи, бодрствования и сна. В то же время обычный гейминг не имеет никакого графика и легко переходит в зависимость, критерии которой определены ВОЗ.

«Это критические случаи, когда человек немного теряет связь с нашей реальностью, он заигрывается. Это действительно страшно», — подчеркнул Смит.

Главная проблема заключается в том, что человек не сбегает в мир, где ему очень интересно, а пытается сбежать от неинтересной реальности, подчеркнул специалист. Это опасные случаи, но они встречаются не очень часто, заключил он.

Напомним, игровую зависимость ВОЗ вносит в список психических расстройств. Психологи объясняют, что зависимое от игры поведение отличается тем, что игра становится не частью отдыха, а центром жизни ребенка, а все остальные сферы имеют лишь вспомогательную функцию и выстраиваются вокруг игры». Причем важно, что у ребенка с игроманией могут появиться и другие зависимости.

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