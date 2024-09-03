Людей эвакуировали из вертолета, совершившего аварийную посадку в Приангарье

Спасатели эвакуировали экипаж и пассажиров вертолета Ми-171, который совершил аварийную посадку в Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС начальник регионального координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер.

По его словам, поисковый вертолет везет людей в Иркутск. Двое из них пострадали, поэтому для них были заказаны две кареты скорой помощи, отметил Дрегер.

До этого Следственный комитет РФ показал фото с места жесткой посадки Ми-171 под Иркутском.

3 сентября Ми-171 перестал выходить на связь на границе республики Бурятия с Иркутской областью. Вертолет следовал по маршруту «Иркутск — Орлик». Предварительно, на борту находилось четыре члена экипажа и два пассажира.

31 августа на Камчатке пропал туристический вертолет, на борту которого было 22 человека, в том числе финдиректор РФС и основатели сообщества туроператоров «Большая страна». Его обломки нашли 1 сентября. По предварительным данным, вертолет рухнул из-за ошибки пилотов.

Ранее турецкие СМИ заметили странности в крушении вертолета Раиси.