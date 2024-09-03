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Жительницу Севастополя осудили по делу о сотрудничество с ВСУ

Жительницу Севастополя осудили на пять лет за сотрудничество с ВСУ

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Жительницу Севастополя осудили на пять с лишним лет за передачу Украине данных о расположении Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает городская прокуратура.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил виновной наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении прокуроров.

По данным следствия, 38-летняя местная жительница с апреля по ноябрь 2023 года собирала данные о перемещениях кораблей и авиации российской армии, после чего отправляла эту информацию на Украину через мессенджеры. Кроме того, она была замечена в вандализме. На уличных скамейках она писала маркером оскорбительные высказывания в адрес России.

До этого сообщалось, что студент из Волгограда предстанет перед судом за сбор и передачу украинским спецслужбам информации о военных объектах на российской территории. Следствие отмечало, что 18-летний парень состоял в Легионе «Свобода России» (организация запрещена в России).

Ранее гражданина Украины осудили на 4,5 года за планирование теракта в Ставрополе.

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