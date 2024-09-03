«Был приветливым соседом»: в Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в убийстве девочки

В Нижнем Тагиле местного жителя подозревают в убийстве 11-летней девочки, которую нашли мертвой. Об этом сообщает E1.

На данный момент мужчина задержан. По данным источника, у мужчины уже была судимость. Россиянин недавно приехал из зоны СВО, но вскоре планировал вернуться на фронт. Мужчина жил недалеко от семьи убитой и приглашал ее отца поесть мясо за некоторое время до исчезновения.

Местные жители говорят, что мужчина «был приветливым соседом». По их словам, он всегда был вежливым, дети его любили.

«Я знала, что он сидел, но он говорил, что был в колонии за воровство. Вчера на допрос нас вызвали, сказали, что он сидел за насилие», – поделилась одна из местных жительниц.

Правоохранители уже осмотрели квартиру подозреваемого, в ней нашли кровь девочки. Школьницу искали четверо суток после того, как она ушла домой и пропала.

Вскоре ее нашли мертвой в подвале одного из домов. Отец также проходит по делу как подозреваемый. Он воспитывал ребенка один после того, как мать девочки умерла от рака.

Ранее в Новосибирской области подросток потерялся во время пробежки и заявил о похищении.