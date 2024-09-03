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Вдова убитого в Газе россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху

Нетаньяху приехал к семье убитого россиянина, его вдова отказалась от встречи

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Courtesy of Bring Them Home Now/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал с утешениями к семье убитого в секторе Газа израильского заложника с гражданством РФ Александра Лобанова. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

По данным радиостанции, родители убитого в плену россиянина Оксана и Григорий встретились с Нетаньяху в Ашкелоне на юге Израиля.

При этом журналисты отметили, что вдова Лобанова Михаль отказалась от встречи с премьером.

3 сентября военное крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС — бригада «Изз ад-Дин аль-Кассам» — опубликовало видеоролик, на котором показаны еще живые заложники, чьи тела нашли в Рафахе.

На кадрах запечатлены шестеро израильтян. Среди них Александр Лобанов. На видео заложники называют свои имена. В конце ролика группировка пообещала, что скоро появятся новые видео с их последними словами.

Пресс-секретарь крыла Абу Обайда обвинил в гибели заложников Биньямина Нетаньяху и ЦАХАЛ. При этом он не стал уточнять, как именно погибли удерживаемые израильтяне.

Тела погибших заложников нашли 31 августа в подземном туннеле в районе Рафаха в секторе Газа. Они были похищены радикалами 7 октября 2023 года.

Ранее в Тель-Авиве началась новая волна массовых акций протеста.

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